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В Беларуси почти вдвое увеличили закладку картофеля в стабилизационные фонды

07 октября 2022 16:17
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Новости Беларуси. В Беларуси активными темпами продолжается уборка урожая. Техника в полях с раннего утра и до позднего вечера. Убирают лук, картофель и сахарную свеклу. Последней освоили 35 тысяч гектаров, а это 40 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси почти вдвое увеличили закладку картофеля в стабилизационные фонды-1

Есть и свои лидеры – Гродненский регион богат на урожай. Например, в сельхозпредприятии «Свислочь» урожайность бьет рекорды – 844 центнера с гектара. Убрали более 60 % площадей. Через пару дней завершат и уборку картофеля. Урожайность «второго хлеба» здесь – 510 центнеров с гектара.

В Беларуси почти вдвое увеличили закладку картофеля в стабилизационные фонды-4

Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:
На сегодняшний момент у нас заложен почти весь объем стабилизационного фонда, обязательства по которому мы взяли на себя. Осталась только капуста, но урожай прослеживается, он есть на полях. В течение двух недель мы заложим остатки, и полностью стабилизационный фонд для нашего государства у нас будет реализован.

В Беларуси почти вдвое увеличили закладку картофеля в стабилизационные фонды-7

Закладка в стабилизационные фонды продолжается по всей стране. Объемы значительно увеличены. По картофелю, например, показатель вырос в 1,8 раза. Капусты – в полтора.

# Уборочная кампания # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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