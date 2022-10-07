В Беларуси почти вдвое увеличили закладку картофеля в стабилизационные фонды

Новости Беларуси. В Беларуси активными темпами продолжается уборка урожая. Техника в полях с раннего утра и до позднего вечера. Убирают лук, картофель и сахарную свеклу. Последней освоили 35 тысяч гектаров, а это 40 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и свои лидеры – Гродненский регион богат на урожай. Например, в сельхозпредприятии «Свислочь» урожайность бьет рекорды – 844 центнера с гектара. Убрали более 60 % площадей. Через пару дней завершат и уборку картофеля. Урожайность «второго хлеба» здесь – 510 центнеров с гектара.

Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:

На сегодняшний момент у нас заложен почти весь объем стабилизационного фонда, обязательства по которому мы взяли на себя. Осталась только капуста, но урожай прослеживается, он есть на полях. В течение двух недель мы заложим остатки, и полностью стабилизационный фонд для нашего государства у нас будет реализован.