В Беларуси побит климатический рекорд

Нынешние весна и лето в Беларуси стали самыми теплыми за последние 100 лет.

Температура воздуха весной была выше климатической нормы на 3 градуса. Последний раз такая весна стояла в Беларуси в 1902 году. При этом особенно порадовал март: тогда воздух прогревался выше нормы на 5-7 градусов.

А самым теплым месяцем нынешнего лета стал август. Последний раз таким знойным он был в 1999 году. Если бы в последние дни жара не ослабела, то август стал бы самым теплым за всю историю синоптических наблюдений. Климатический рекорд минувшего лета зафиксирован также в августе в Речице - столбик термометра тогда поднялся до 37 выше ноля.

