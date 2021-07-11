В Беларуси побит 60-летний температурный рекорд. В 10 районах ввели полный запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Температурный рекорд 60-летней давности побит в Беларуси 10 июля. Максимальные значения зафиксированы сразу на 11 метеостанциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркая погода сохранится в ближайшие дни. На 12 июля синоптики объявили предпоследний уровень погодной опасности. Такие метеоусловия осложняют и пожароопасную ситуацию.

В 65 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. В оранжевом цвете сразу три региона. Полный запрет действует в 10 районах.

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте Минлесхоза. За нарушение правил запрета грозит штраф до 675 рублей.