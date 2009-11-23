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В Беларуси по-прежнему будет тепло и дождливо

23 ноября 2009 16:00
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Такая погода держится в республике вот уже более двух недель.

Средняя температура воздуха на 4-8 градусов превышает норму. Причем, по словам синоптиков, такой продолжительный период теплой погоды в ноябре, бывает примерно раз в 10-15 лет. 24 ноября — снова пасмурно. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман.

Столица и сегодня окутана седой пеленой. Видимость на дорогах ухудшилась — от 200 до 800 метров. Аэропорты пока работают в обычном режиме. Все самолеты в минском национальном вылетают по расписанию, небольшой сбой есть только в графике посадок. В аэропорту Минск-1 сообщили, что все регулярные рейсы выполнялись по плану.

# общество

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