В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?

Из полей перемещаемся в белорусские сады, где созревает наш ответ импорту. Причем ветки буквально гнутся до земли. После прошлогоднего затишья, когда яблоки были в дефиците, этот сезон обещает стать настоящий витаминный бум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В стране планируют собрать более 200 тысяч тонн сочных плодов. Белкоопсоюз уже развернул 800 заготовительных пунктов. Яблоки принимают по 15-20 копеек за килограмм. Но главная битва развернется за сортовые фрукты. Из них более 20 тысяч тонн отправятся в стабфонды, чтобы этой зимой на прилавках мы выбирали только свое. Яблочный урожай оценила Галина Буро.

Крупные, наливные, с румяным боком – ранние, летние сорта яблок убирают в сельхозпредприятии «Прогресс-Вертелишки». Ветки щедро усыпаны плодами – при сборе на счету каждая пара рук. Ведрами вооружились не только садоводы, но и привлеченные работники. Гродненка Ирина Усова на пенсии, в яблочный сезон решила и помощь хозяйству оказать, и денег заработать.

Ирина Усова, привлеченный рабочий сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:

Надо очень нежно его брать. Cтараться, чтобы не остались на нем пальцы, потому что потом он будет иметь некондиционный вид.

Под яблоневый сад в хозяйстве отвели 138 гектаров. Почти половина деревьев плодоносят, остальные – молодые посадки, задел на будущее. Сад постепенно переводят на капельные полив и внесение удобрений. Чтобы строго по технологии выращивать 15 основных сортов: на любой вкус и цвет. Галина Буро, корреспондент:

По сравнению с прошлым неурожайным годом яблоневые сады в этом сезоне радуют глаз. Урожай называют рекордным за последние несколько лет. Только в Вертелишках уже при выборочном сборе получили более 40 тонн сочных фруктов. Попробуем – очень сладкие!

В Вертелишках, по предварительным подсчетам, урожай в два раза выше прошлогоднего. Но чтобы добиться такого результата, пришлось повоевать с погодными условиями: весенние заморозки (благо, не продолжительные), затем проливные дожди – аграрии усиленно подкармливали деревья и обрабатывали от вредителей, которым влажный климат пришелся по вкусу.