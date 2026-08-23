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В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?

23 августа 2026 17:26
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Из полей перемещаемся в белорусские сады, где созревает наш ответ импорту. Причем ветки буквально гнутся до земли. После прошлогоднего затишья, когда яблоки были в дефиците, этот сезон обещает стать настоящий витаминный бум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В стране планируют собрать более 200 тысяч тонн сочных плодов. Белкоопсоюз уже развернул 800 заготовительных пунктов. Яблоки принимают по 15-20 копеек за килограмм. Но главная битва развернется за сортовые фрукты. Из них более 20 тысяч тонн отправятся в стабфонды, чтобы этой зимой на прилавках мы выбирали только свое.

Яблочный урожай оценила Галина Буро. 

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?-2

Крупные, наливные, с румяным боком – ранние, летние сорта яблок убирают в сельхозпредприятии «Прогресс-Вертелишки». Ветки щедро усыпаны плодами – при сборе на счету каждая пара рук. Ведрами вооружились не только садоводы, но и привлеченные работники. Гродненка Ирина Усова на пенсии, в яблочный сезон решила и помощь хозяйству оказать, и денег заработать. 

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?-4

Ирина Усова, привлеченный рабочий сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:
Надо очень нежно его брать. Cтараться, чтобы не остались на нем пальцы, потому что потом он будет иметь некондиционный вид.

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?-6

Под яблоневый сад в хозяйстве отвели 138 гектаров. Почти половина деревьев плодоносят, остальные – молодые посадки, задел на будущее. Сад постепенно переводят на капельные полив и внесение удобрений. Чтобы строго по технологии выращивать 15 основных сортов: на любой вкус и цвет.    

Галина Буро, корреспондент:
По сравнению с прошлым неурожайным годом яблоневые сады в этом сезоне радуют глаз. Урожай называют рекордным за последние несколько лет. Только в Вертелишках уже при выборочном сборе получили более 40 тонн сочных фруктов. Попробуем – очень сладкие!

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?-8

В Вертелишках, по предварительным подсчетам, урожай в два раза выше прошлогоднего. Но чтобы добиться такого результата, пришлось повоевать с погодными условиями: весенние заморозки (благо, не продолжительные), затем проливные дожди – аграрии усиленно подкармливали деревья и обрабатывали от вредителей, которым влажный климат пришелся по вкусу. 

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?-10

Андрей Кондаков, ведущий агроном-садовод сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:
Начиная с мая, у нас выпало столько осадков, что, наверное, за последние 10 лет столько мы не видели дождей. Соответственно, это внесло свои коррективы и в защиту сада, и в плодоношении, в завязываемость, много нюансов, где это повыплывало. Но тем не менее удалось получить то, что получили. Планируем собрать около 2800 тонн в этом году.

Для Беларуси яблоки – почти национальный продукт. Но еще пару лет назад на полках магазинов держали монополию импортные плоды. Теперь же белорусский фрукт заставил потесниться конкурентов – две трети яблочной продукции в торговых сетях собраны в белорусских садах. На столе должно быть свое – это и вклад в экономику, и поддержка отечественных производителей, и польза для здоровья, ведь плоды дозревают на ветках, а не в дороге.  

Подробнее в видео.

# Урожай

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