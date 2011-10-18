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В Беларуси планируют объединить все непрофессиональные футбольные команды и помочь им с футбольным инвентарем

18 октября 2011 15:09
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Об этом сообщает Управление по проведению соревнований Белорусской федерации футбола (БФФ).

Поэтому БФФ просит все непрофессиональные футбольные коллективы до 1 ноября 2011 г. проинформировать по факсу +375 17 254 59 27 о планируемых сроках проведения соревнований, ответственных (указать контактный телефон), общем количестве команд-участниц и участников соревнований на 2012 год.

Оказание помощи в футбольном инвентаре, по информации  БФФ, будет возможно только при условии заблаговременного согласования Положения (регламента) о проведении запланированных соревнований, а также обоснованной заявки.

# общество # Белоруссия

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