В Беларуси планируют объединить все непрофессиональные футбольные команды и помочь им с футбольным инвентарем

Об этом сообщает Управление по проведению соревнований Белорусской федерации футбола (БФФ).

Поэтому БФФ просит все непрофессиональные футбольные коллективы до 1 ноября 2011 г. проинформировать по факсу +375 17 254 59 27 о планируемых сроках проведения соревнований, ответственных (указать контактный телефон), общем количестве команд-участниц и участников соревнований на 2012 год.

Оказание помощи в футбольном инвентаре, по информации БФФ, будет возможно только при условии заблаговременного согласования Положения (регламента) о проведении запланированных соревнований, а также обоснованной заявки.