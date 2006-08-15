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В Беларуси планируется полностью запретить наружную рекламу пива, алкогольных и табачных изделий

15 августа 2006 09:11
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Такая норма содержится в законопроекте "О рекламе". Существенно ограничена в документе будет и телевизионная реклама пива.

Предполагается ограничение выхода такой рекламы в эфир: с 22.00 до 7.00. Также планируется ввести некоторые ограничения и на рекламу энергетических напитков.

В СМИ будет запрещено рекламировать заменители грудного молока. Эта норма вводится для поддержки программы ВОЗ об антирекламе искусственного вскармливания.
Реклама, транслируемая во время детских и юношеских передач, должна будет соответствовать возрастным особенностям зрительской аудитории. Более того, показывать ее можно будет только в начале и в конце телепередачи. Длительность такой рекламы не будет превышать 60 секунд.
Законопроект "О рекламе" планируется рассмотреть в октябре нынешнего года.

# общество

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