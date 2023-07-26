В Беларуси первые военнослужащие получили в собственность арендное жильё

Новости Беларуси. Указ главы государства в действии. Белорусские военнослужащие бесплатно получают арендное жилье. Согласно документу, арендные квадраты безвозмездно передаются после 25 лет службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У тех, чей стаж насчитывает 20 лет службы, также есть возможность обзавестись собственной квартирой. Ее стоимость можно выплатить в рассрочку за 15 лет. В числе первых собственников арендного жилья Иван Цагельник. В своей квартире он прожил около полугода.

Как только закон вступил в силу, мужчина воспользовался новой возможностью. За его плечами более 30 лет службы. Иван вместе со своими сослуживцами охраняет воздушные границы нашей страны. Теперь после тяжелых рабочих будней он приходит уже в свою собственную квартиру.