В Беларуси первые военнослужащие получили в собственность арендное жильё

Новости Беларуси. Указ главы государства в действии. Белорусские военнослужащие бесплатно получают арендное жилье. Согласно документу, арендные квадраты безвозмездно передаются после 25 лет службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Указ главы государства в действии. Белорусские военнослужащие бесплатно получают арендное жилье. Согласно документу, арендные квадраты безвозмездно передаются после 25 лет службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У тех, чей стаж насчитывает 20 лет службы, также есть возможность обзавестись собственной квартирой. Ее стоимость можно выплатить в рассрочку за 15 лет. В числе первых собственников арендного жилья Иван Цагельник. В своей квартире он прожил около полугода.
Как только закон вступил в силу, мужчина воспользовался новой возможностью. За его плечами более 30 лет службы. Иван вместе со своими сослуживцами охраняет воздушные границы нашей страны. Теперь после тяжелых рабочих будней он приходит уже в свою собственную квартиру.
Иван Цагельник, оперативный дежурный ВВС и войск ПВО Беларуси:
Написал в жилищную комиссию заявление, собрал пакет документов, рассмотрели. И потом вынесли решение, управление жилищного обеспечения Вооруженных сил. Безусловно, это очень важно. Закон позволяет офицерам решить свой жилищный вопрос. Если есть жилье, к нему все прикладывается.
Указ предусматривает не только выкуп арендных квартир, но и их строительство. Такое жилье будут возводить за счет бюджетных средств в рамках государственной инвестпрограммы. Их количество определяет правительство с учетом потребности, формируемой госорганами, где предусмотрена военная служба.