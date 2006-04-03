В Беларуси паводок

За минувшие сутки в Беларуси паводковыми водами подтоплены свыше 100 подворий, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Интенсивность роста уровня воды на реках республики в среднем составила от 10 до 49 см, на отдельных участках, в частности на реке Дисна у городского поселка Шарковщина - 140 см, сообщили спасатели. Подтопленные подворья в основном находятся в Брестской и Гомельской областях. Пойменные земли залиты водой на участках рек Припять, Горынь, Неман. Подразделениями МЧС оказывается помощь населению в откачке талых вод. В целом паводковая обстановка в Беларуси опасений не вызывает, утверждают спасатели.

На Гомельщине в ликвидации последствий подъема уровня талых вод задействовано более 600 спасателей и работников коммунальных и иных служб. В результате сильных осадков, которые отмечались на Гомельщине в течение последних дней марта, и установившейся плюсовой температуры воздуха в населенных пунктах области регистрируется резкий подъем уровня талых вод. По информации пресс-службы Гомельского областного управления по чрезвычайным ситуациям, в регионе подтоплено более 200 жилищ и порядка 300 подворий, а также 230 хозяйственных построек, 10 сельскохозяйственных угодий и 12 зданий другого назначения. Уровень подтопления местами превышает метровую отметку, сообщают в пресс-службе. При этом, как отмечают в областном управлении, ситуация полностью находится под контролем. На ликвидации последствий подъема уровня воды задействовано порядка 200 единиц техники. Населению и предприятиям оказывается помощь по откачиванию воды, а также ее отведению от жилищ, зданий и сооружений.