В Беларуси озвучены первые итоги централизованного тестирования

В целом оно прошло организованно и спокойно. Испытание прошли около 172-х тысяч человек или около 96% зарегистрированных. В этом году отмечена более высокая явка и меньшее количество нарушений со стороны абитуриентов, чем в прошлом году. Удалены из аудиторий по всей республике только 40 человек, в основном – за использование мобильных телефонов. Сегодня же заканчивается и регистрация для участия в тестировании в резервный день – 2 июля. Оно пройдет в Белгосуниверситете. Напомним, что этим правом могут воспользоваться только те, кто набрал по русскому или белорусскому языкам 13 баллов и выше, по математике – 8 баллов и выше.