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В Беларуси ожидаются ливни, град и шквалистый ветер

16 июня 2020 07:31
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Новости Беларуси. С полудня на большей части территории страны ожидаются ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ожидаются ливни, град и шквалистый ветер -1

О неблагоприятном погодном явлении, которое сохранится до вечера, сообщает Белгидромет.

В Беларуси ожидаются ливни, град и шквалистый ветер -4

Оранжевый уровень опасности объявлен и в столице. В Минске ожидается гроза, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Что касается температурного фона, то жарче всего сегодня на востоке Беларуси – там до +32 градусов.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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