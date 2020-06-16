В Беларуси ожидаются ливни, град и шквалистый ветер

Новости Беларуси. С полудня на большей части территории страны ожидаются ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С полудня на большей части территории страны ожидаются ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О неблагоприятном погодном явлении, которое сохранится до вечера, сообщает Белгидромет.
Оранжевый уровень опасности объявлен и в столице. В Минске ожидается гроза, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.
Что касается температурного фона, то жарче всего сегодня на востоке Беларуси – там до +32 градусов.