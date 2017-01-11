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В Беларуси ожидается потепление: на смену морозам придёт оттепель

11 января 2017 03:10
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Новости Беларуси. Морозы в Беларуси отступают. Температурный пик со знаком минус уже позади. Самой холодной с начала года стала ночь с 7 на 8 января – температура воздуха на севере Беларуси опустилась до 34 градусов со знаком минус.

В ближайшие дни показания на термометре постепенно начнут повышаться.

По прогнозам синоптиков уже к старому Новому году придет оттепель – и днем отметка градусника будет показывать около нуля.

Но мороз сохраниться ночью.

Также белорусов ожидают снег, порывистый ветер и метели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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