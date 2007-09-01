В Беларуси отметили День знаний

Более 1 миллиона 200 тысяч школьников в этом учебном году сели за парты. Первый школьный звонок прозвенел почти для 93 тысяч первоклассников. Сегодня им торжественно вручили первое в их жизни учебное пособие - "Беларусь - наша Радзима".По словам специалистов, число первоклассников с каждым годом растет. К примеру, три года назад их было примерно 88 тысяч. Сегодня в Беларуси работает около 4 тысяч школ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, курсантов, аспирантов, педагогических работников страны с Днем знаний и началом учебного года.

В поздравлении Президента говорится: "Образование - тот надежный фундамент, на котором строится благополучие Беларуси. Поэтому мы делаем все необходимое для того, чтобы каждый юный гражданин Беларуси мог получить глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать настоящим патриотом любимой Родины."



Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, успехов в учебе и труде, неиссякаемой энергии, счастья и оптимизма.

