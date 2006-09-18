В Беларуси отметили День леса

17 сентября работники лесного хозяйства страны отметили свой профессиональный праздник - День леса. Одной из своих основных задач лесоводы Гродненской области считают возобновление лесных запасов.

Каждый год в регионе высаживается более 5 тысяч гектаров леса, причём посадочный материал выращен исключительно своими силами.

:Для начальника лесного питомника Юрия Цеслюкевича наступила самая ответственная пора. И в будни, и в праздники он целыми днями на своём участке. Из-за проливных дождей в августе, только сейчас появилась возможность обработать поля с молодыми саженцами. Сегодня каждая минута на счету, говорит Юрий Янович. В питомнике выращивается несколько пород деревьев и каждая из них требует особого ухода.

Всего в Гродненской области 22 лесопитомника. Главное, говорят лесоводы, своевременно возобновить вырубленный лес. Только в Щучинском лесхозе, каждый год высаживают несколько миллионов молодняка. Кроме заготовки древесины и выращивания молодых деревьев, у гродненских лесоводов есть еще одна важная забота. Каждый год на участках, где ведение сельского хозяйства не эффективно, они высаживают до 150 гектаров нового леса. Особое внимание - бывшим строительным карьерам. Однако ценность таких посадок, считают лесники, не только в будущей древесине.

Лесничие убеждены: восстановление лесных запасов - это не просто принцип грамотного ведения лесного хозяйства. Богатые угодья нужно оставить детям и внукам.