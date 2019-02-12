Прямой эфир

В Беларуси отменили дифференцированную плату за некоторые услуги ЖКХ

12 февраля 2019 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идёт об оплате техобслуживания жилых домов, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии.

В Беларуси отменили дифференцированную плату за некоторые услуги ЖКХ-1

Теперь стоимость услуг будет единой вне зависимости от объёмов потребления.

Появится и новая группа потребителей электроэнергии. Речь о гражданах, проживающих в помещениях, оборудованных отдельными счётчиками расхода электрической энергии и при этом не подключённых к централизованной системе отопления и горячего водоснабжения. Для них предусмотрен пониженный тариф на электроэнергию.

В Беларуси отменили дифференцированную плату за некоторые услуги ЖКХ-4

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области
11 февраля 2019 18:56

Месяц безопасности. В феврале МЧС проведёт профилактические рейды в Минской области

Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов
11 февраля 2019 18:50

Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи
11 февраля 2019 18:48

Один из подъездов на Партизанском проспекте превратился в музей. Как реагируют соседи