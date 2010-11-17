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В Беларуси отмечают Международный день студента

17 ноября 2010 08:56
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Праздник ассоциируется с молодостью и романтикой, но его история связана с печальными событиями.

В 1939 году чешские студенты-патриоты были арестованы и расстреляны фашистами. Более тысячи отправлены в концлагеря. В 1946 году на Всемирном конгрессе в Праге 17 ноября был объявлен Международным днем студентов.

В Беларуси сейчас более 400 тысяч студентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Высшее образование можно получить в 50 вузах. Специальностей на выбор – 350 и еще 1000 специализаций. Каждый год студенческая братия пополняется примерно на 80 тысяч человек и столько же выпускается молодых дипломированных специалистов.

# общество # Образование

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