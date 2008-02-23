В Беларуси отмечают День защитника Отечества

В этом году у 23 февраля - особый, 90-летний статус. Юбилей Вооруженных Сил Беларуси, как собственно и сам День защитника Отечества, отмечали сегодня по всей стране.

Воинов и ветеранов с праздником поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в стране восстановлен престиж воинской службы. Наши Вооруженные Силы способны сберечь республику и стать надежной опорой для союзников, - говорится в послании Президента.



В Минске праздничные мероприятия начались уже утром. По традиции, Александр Лукашенко возложил венок к монументу на площади Победы. Память погибших почтили высшие должностные лица страны, депутаты парламента, представители дипмиссий, Мингорисполкома. Венки к монументу Победы легли от православной и католической церквей, ветеранов и олимпийских чемпионов Президентского спортивного клуба. Память погибших почтили минутой молчания.



После исполнения Государственного гимна, церемонию продолжил торжественный марш сводной роты почетного караула. В числе гостей нынешней церемонии и представители делегаций ОДКБ из Казахстана, Киргизии, Литвы, Украины, России. Президент поздравил иностранных гостей с праздником.



В честь юбилея белорусской армии в Минске, Брестской крепости и областных центрах сегодня в 10 вечера будет дан праздничный салют. В столице прогремят 30 залпов из восьми установок. Фейерверки на высоте до полукилометра будут видны практически в любой точке города.