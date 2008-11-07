В Беларуси отмечают День Великой Октябрьской революции

В Беларуси праздник 7-е ноября сохранил статус государственного и такое решение свидетельствует об уважении к истории нашей страны и народа.

Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Провозгласив принцип права наций на самоопределение, она создала невиданные прежде возможности для национального возрождения, ускоренного социально-экономического и культурного развития народов. Именно благодаря установлению советской власти белорусы впервые обрели свою государственность – Белорусскую Советскую Социалистическую Республику.

С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Наши прадеды и деды искренне верили в идеалы революции – равноправие и социальную справедливость. В тяжелейших условиях они строили братский союз народов СССР. Отдавая дань уважения историческим событиям, сегодня наша страна уверенно движется вперед. Динамично развивается экономика, улучшается жизнь людей, укрепляются обороноспособность государства и социально-политическая стабильность Общества, растет международный авторитет Беларуси. Все это результат правильного стратегического курса, поддержанного белорусским народом и последовательно реализуемого в сложных современных условиях" – говорится в поздравлении.



День Октябрьской революции отметили по всей стране. Правда, без былого размаха и массовых демонстраций. Но все же небольшие митинги приверженцев идей Октября прошли во всех белорусских городах. Праздник не только идей, но и просто выходной день прошел традиционно и символично: с красными гвоздичками, ленточками и пламенными речами на коммунистических митингах.

Одна из самых значительных вех в истории прошлого столетия – Великая Октябрьская Социалистическая революция, не во всех календарях современности значится как государственный праздник. В Беларуси сегодня хоть и выходной по поводу, но сам повод отмечается без былого размаха. Тем не менее, выразить свое уважение к историческому прошлому страны собралось немало представителей разных слоев нашего общества, в том числе и молодежь.

В Минске коммунисты встречали очередной День рождения Великого Октября у памятника Ленину. Праздничной колонной прошли от площади Независимости до площади Победы. Возложили цветы и венки к памятникам Ленина и Дзержинского, а также у Дома-музея первого съезда РСДРП. По всей стране сегодня к памятнику вождя мирового пролетариата не зарастала народная тропа. Ленин для коммунистов и сегодня живее всех живых. Идеалы свободы, равенства и социальной справедливости разделяют не только старые партийцы, но и подрастающая смена.

В регионах 7-е ноября также встречали небольшими группами с красными флагами, неизменными красными гвоздиками, ленточками и пламенными речами. В Бресте улица Ленина и сегодня – главная. Все торжества традиционно и символично – на ней. В Витебске торжественный митинг в честь Октября собрал представителей компартии и активистов БРСМ. Ветераны вспоминали – молодежь слушала.

Если сегодня и были сожаления, то только о развале Советского союза. А благодарили Октябрь за свободу, интернационализм и электрификацию, убеждая, что и по сей день революционная годовщина не будничная дата.

В белорусской столице сохранилось немало мест, которые напоминают о событиях начала 20 века. Одно из них – Дом-музей первого съезда РСДРП, памятник вождю революции и улицы, названные в честь ее героев. Беларусь не пошла по пути разрушений. Эта страница не вырвана из нашей истории. В 1917 году Минск был одним из первых городов, куда донеслась весть о свержении Временного правительства и вооруженном восстании в Петрограде.

Домик 1 съезда РСДРП чудом уцелел во время бомбежек Великой Отечественной. Здесь когда-то началась история рабочего движения Беларуси. В 1948 году дом отреставрировали и разместили экспозиции. Школьники и студенты приходят сюда с экскурсиями. А сотрудники музея стараются для них сделать историю наглядной. В 32-м, когда Совет народных комиссаров объявил конкурс на лучшее исполнение фигуры вождя, никто и не думал, что спустя год Владимир Ильич уже украсит центр города. 7 ноября 1933 года памятник Ленину торжественно открыли. 7-метровый вождь оказался самым высоким в СССР.

Сегодня венок возложен и к подножию памятника Михаила Фрунзе. Монумент видному минскому революционеру – на улице Кальварийской. В Беларуси он жил ровно полтора года, но в свое время стал здесь легендой. В марте 1917 года под руководством Михаила Фрунзе в Минске начала работать городская милиция. Последнее десятилетие историки и общественность спорят: что же это за явление – Октябрь 17-го? Революция, бунт либо переворот? Сегодня, как и 90 лет назад, общество разделилось.

В большинстве стран СНГ "красный день" уже давно вычеркнут из календаря. В Киргизии 7-е ноября теперь День печати. В других центрально-азиатских странах – обыкновенный рабочий день. В Казахстане, Туркмении и Узбекистане его тоже не вспоминают. Не отмечают его и в странах Балтии. Сегодня люди по-разному оценивают свою историю. Одни считают, что в 1917 году произошло самое значимое событие ХХ века, а для других 7 ноября – не более чем параграф в учебнике. У каждого может быть свое отношение к этому дню, но нет права вычеркивать его из истории.

А в Москве сегодня реконструировали в деталях торжественное Октябрьское шествие на Красной площади 7 ноября 1941 года. 67 лет назад его участники прямо с парада отправлялись на фронт. Сегодня по брусчатке маршировали колонны солдат в форме времен Великой Отечественной и с таким же оружием в руках. Свидетелями шествия стали и 55 участников того самого – исторического парада. Ветераны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову.