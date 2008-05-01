В Беларуси отмечают День труда

Мало кто знает, что до того, как стать пролетарским, Первомай был и языческим, и христианским праздником, и его отмечали во многих странах с глубокой древности.

По-настоящему "массовым" 1 мая стал в Советском Союзе. Это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Долгое время первомай отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран. Со временем он утратил свой политический характер. В Беларуси уже выросло целое поколение, которое, не знает, что за праздник этот "первомай".

Маевки прошли сегодня во всех городах Беларуси. Основные праздничные мероприятия в столице развернулись возле Национальной библиотеки – здесь прошел торжественный митинг Федерации профсоюзов страны.

С праздником соотечественников поздравил Президент страны Александр Лукашенко. В поздравлении, в частности, говорится: "Первомай был и остается символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к созидательному труду. В этот день мы по многолетней традиции славим ветеранов, трудовой подвиг которых заложил основы нашей сегодняшней жизни, чествуем всех, кто строит ее прекрасное будущее". Глава государства пожелал всем здоровья, счастья, оптимизма и успеха во всех начинаниях на благо любимой Родины.

В праздничном режиме сегодня работали и столичные парки. К услугам посетителей – выездная торговля, аттракционы, концерт и выступления силовых жонглеров. После зимнего перерыва, сегодня на воду спустили теплоход. Апофеозом дня стала вечерняя шоу-программа, которую представил республиканский союз молодежи.

Воздушные шары, транспаранты и колонны трудящихся – знакомую многим еще с советских времен картину можно было увидеть по всей России. Во Владивостоке демонстрацию возглавили юные барабанщицы. На Камчатке праздник отметили ударным трудом, началом строительства крупного спортивного центра. Самые массовые шествия и митинги прошли в Москве. В российской столице был даже перекрыт центр города.

А в Германии Первомай отметили беспорядками. Центром событий стал Гамбург, где по случаю так называемой Вальпургиевой ночи проходил рок-концерт. Подростки били витрины и строили баррикады. Для разгона участников акции стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Зачинщики беспорядков арестованы. В Стамбуле проводить первомайские митинги вовсе запретили.