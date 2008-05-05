В Беларуси отмечают День печати

Корни этого праздника уходят в 1912 год, когда вышел первый номер газеты "Правда" под руководством Владимира Ленина.

Но как только республики перестали быть советскими, одноликая правда сменилась разносторонней информацией.

Интересно, что в том самом, первом номере "Правды" было напечатано сообщение о гибели Титаника, который затонул незадолго до выхода газеты в печать. Так историки получили шанс увидеть "катастрофу века" глазами современников-журналистов. В этом вечное преимущество печатных медиа – ведь, например, сообщение по радио нельзя взять в руки и перечитать.



В библиотечном архиве можно погрузиться в времена, когда совершенно серьезно относились к газете "Бальшависцкая свинагадоуля" и каждое утро начинали с цитаты Ленина. Отыскать, что танцевали в театре, или что сказал Жорес Алферов в день твоего рождения – старые подшивки поднимают иногда и ради такого любопытства. Хотя конечно, основная задача газет – новости.



Современное медийное поле Беларуси начало формироваться с 90-х годов прошлого века. Сегодня в нашей стране зарегистрировано 1268 периодических изданий, большинство из которых негосударственной формы собственности. Пресса издается на белорусском, русском, английском, немецком, украинском, польском и других языках. Ежедневно в киоски "Союзпечати" поступает почти 900 тысяч экземпляров различных периодических изданий. Только типография белорусского Дома печати каждые сутки выпускает трехмиллионный тираж. Газетный цех работает в три смены, и печать не останавливается ни на минуту. Основная тенденция – больше полос и больше цвета.



Дата 5 мая давно утратила идеологический оттенок – да и газеты уже не советски-красные, гораздо больше желтых. Пишущая братия свой праздник привыкла отмечать без особой помпы, на работе – чтобы уже на следующий день порадовать читателей всем спектром самых разных новостей.