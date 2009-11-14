В Беларуси отмечают День кузнеца

Это ремесло уважали ещё в древности. Но, с приходом века технологий профессия оказалась на грани исчезновения.

Как закаляется сталь – в этой мастерской точно знают. Специальную печь – горн, растапливают почти до двух тысяч градусов. Именно при такой жаре твердый материал становится более податливым. В народе кузнеца не зря считали богатырем, в чьих руках железо и огонь становятся послушными. Исполинская сила нужна, чтобы удержать кувалду. Весит инструмент 16 килограммов. А им приходится махать час, а то и более. Прежде чем в отблесках живого пламени получится красота.

20 лет назад древнее мастерство Николай Фомичёв начал осваивать самостоятельно. Кузнец всегда был человеком уважаемым. С приходом века технологий о профессии забыли. Чтобы не кануло в Лету мастерство дедов, Николай и взялся за кувалду. Теперь звон железа – музыка души и для его сына. В мастерскую часто приходят посетители – просто посмотреть, как работают кузнецы.

В профессиональном списке семейного дуэта выставки и сотни работ: от исторических кольчуг до невообразимых постмодернистских образов. Особым спросом пользуются железные цветы. Ведь они кажутся, действительно горячими, а значит живыми. В волшебство кузнечного дела верят и молодожены. Новоиспеченные супруги все чаще заказывают подковы. На счастье.