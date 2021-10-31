В Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов отраслей

За последние годы в Беларуси много сделано в этих сферах. Благодаря труду проектировщиков и строителей дороги стали одной из визитных карточек страны. Значительных успехов удалось достичь и в транспортном секторе: собственный легковой автомобиль, производство экологически чистого транспорта. Беларуси есть чем гордиться.

Сегодня, 31 октября, есть особенный повод обратиться к этой теме. В Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника – профессиональный праздник всех, кто имеет отношение к автомиру. Свои поздравления направил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня в этих важных отраслях трудятся десятки тысяч высококвалифицированных специалистов: профессиональных водителей и автослесарей, шиномонтажников и автомобильных конструкторов, инженеров-проектировщиков и дорожных строителей, которые создают, реконструируют и обслуживают современные магистрали, путепроводы и мосты, внедряют самые передовые технологии, регулярно обновляют парк, обеспечивают своевременную доставку грузов и стабильную работу общественного транспорта. Убежден, что ваши сплоченность, организованность, стремление к совершенствованию помогут и в дальнейшем повышать транзитный потенциал страны и качество услуг.

В Беларуси почти 87 тысяч километров дорог. Плотность – одна из самых высоких в СНГ. А личный автомобиль есть у каждого третьего белоруса.