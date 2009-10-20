В Беларуси отмечают 20-летие возрождения католического христианства

Большинство верующих сопоставляют эту дату с периодом служения ее главного настоятеля – митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

Пытанне роднай мовы Тадеуш Кондрусевич поставил с первого дня служения Богу на этой земле. Тогда в конце 80-х в немногочисленных белорусских костелах звучал только польский язык. Да и самих католических храмов было в 4 раза меньше, чем сегодня.

— Адзін з італьянскіх журналістаў у мяне спытаўся у Рыме – з чаго ты распачнеш. Я сказаў, што з будавання падмуркаў, пачну капаць равы пад фундаменты. Трэба было распачынаць з чагосьці, — рассказал Тадеуш Кондрусевич.

В 1989 году католическая церковь Беларуси впервые за 60 лет обрела своего главного настоятеля. Выбор римского папы Иоанна Павла II пал на Тадеуша Кондрусевича, уроженца деревни Одельск Гродненской области, доктора богословия и искренне преданного Всевышнему человека.

— Всегда его личность характеризовала открытость ко всем слоям общества, ко всем группам прихожан. Он стремился действительно нести Евангелие всем тем, кто в этом нуждается, — отметил Дмитрий Пухальский, викарий Архикафедрального костела им. Пресвятой Девы Марии.

С первых дней служения в сане архиепископа Тадеуш Кондрусевич содействует строительству приходов и костелов, изданию литературы на белорусском языке. А в новых духовных семинариях наконец стали готовить католических священников. Не прекращал работу на благо духовного возрождения родины он и те 16 лет служения Богу в Москве.

Тогда в 2007 году Беларусь во второй раз обрела католического архиепископа в лице Тодеуша Кондрусевича. В новой должности митрополита Минско-могилевского приветствовали сотни верующих. Все они собрались в главном католическом храме Минска.

Сегодня на богослужениях в костелах — всегда много прихожан. А построенные святыни Беларуси — посещают многочисленные паломники. Все это говорит об одном — эти двадцать лет возрождения не были потеряны, как считает и сам архиепископ.