В Беларуси отмечается Первомай – День международной солидарности трудящихся

Установил его в 1889 году Парижский конгресс 2-го Интернационала. Однако, до того, как стать пролетарским, Первомай был и языческим, и христианским праздником, его отмечали во многих странах с глубокой древности.

По-настоящему «массовым» 1 Мая стало в Советском Союзе. И по-прежнему для нескольких поколений это праздник весны, мира и труда. В Беларуси в день праздника труда проходят гуляния в парках, театрализованные представления и спортивные соревнования.

По всей Беларуси проходят маевки. В Минске самыми массовыми стали площадки в Парке Горького и 50-летия Октября. В детском парке в полдень прошел профсоюзный митинг с участием руководства Мингорисполкома, различных министерств и ведомств. Затем началась культурная программа.

Праздничные концерты, викторины и конкурсы продлятся до позднего вечера. Работают торговые точки и аттракционы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».