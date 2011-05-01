В Беларуси отмечается Первомай – День международной солидарности трудящихся

По-настоящему «массовым» 1 Мая стало в Советском Союзе. И по-прежнему для нескольких поколений это праздник весны, мира и труда. В Беларуси в день праздника труда проходят гуляния в парках, театрализованные представления и спортивные соревнования.
По всей Беларуси проходят маевки. В Минске самыми массовыми стали площадки в Парке Горького и 50-летия Октября. В детском парке в полдень прошел профсоюзный митинг с участием руководства Мингорисполкома, различных министерств и ведомств. Затем началась культурная программа.
Праздничные концерты, викторины и конкурсы продлятся до позднего вечера. Работают торговые точки и аттракционы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».