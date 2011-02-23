В Беларуси отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил

23 февраля по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма всех поколений защитников. В Минске торжества начнутся торжественной церемонией возложения цветов к обелиску на площади Победы.

С Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Этот день – дань уважения всем, кто отдал жизнь за Родину и кто своим беспримерным героизмом отстоял право нашего народа на свободу и возможность быть хозяином на родной земле, выбирать свою судьбу и решать, как жить, – говорится в поздравлении. Мы по праву гордимся сделанным белорусским народом историческим выбором, уверены в настоящем и с оптимизмом смотрим в будущее».

Как отметил глава государства, Вооруженные Силы Республики Беларусь сегодня – это олицетворение высокого профессионализма и отличной боевой выучки, надежный щит Отечества, гарант территориальной целостности и суверенитета.

Памятные мероприятия по случаю праздника 23 февраля пройдут по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Несколько необычной акцией отметят его в Могилеве. Там состоится «Марш безопасности». Участниками в некотором роде символического шествия станут стражи дорожного порядка. Таким образом Госавтоинспекция призовет всех в этот день стать защитниками безопасности на дорогах.