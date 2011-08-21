В Беларуси отмечается День Военно-воздушных сил

На вооружении воинских частей Беларуси – новейшие авиационные комплексы. В арсенале белорусских летчиков практически весь набор фигур высшего пилотажа. Регулярно отрабатывается посадка истребителей на аэродромные участки дорог. А имена пилотов известны во всем мире.

К слову, первым Героем Беларуси стал военный летчик, подполковник Владимир Карват. Ценой своей жизни он увел горящий самолет от населенных пунктов под Барановичами. В Минске в микрорайоне Степянка в его честь установлена мемориальная доска и названа улица.

Белорусские летчики с достоинством и честью выполняли интернациональный долг в Корее и Вьетнаме, Египте и Сирии, Йемене и Афганистане, Анголе и Эфиопии, Кубе, Лаосе и Камбодже. Более 400 участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аварии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».