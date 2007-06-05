В Беларуси отмечается День охраны окружающей среды

День был установлен в 1972 году Конференцией Организации Объединенных Наций. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Самое активное участие в проведении праздника традиционно принимает Белорусское общество охраны природы, которое отмечает свое 45-летие. Главной задачей эта добровольная общественная организация считает экологическое образование населения, воспитание бережного отношения к окружающей среде.

А в столичной области сегодня стартуют экологическая акция "Чистый отдых" и операция "Чистый воздух". На протяжении месяца представители комитета природных ресурсов и правоохранители будут контролировать зоны массового отдыха. Отдыхающим вручат информационные буклеты о правилах поведения в таких местах. К нарушителям применят и административные санкции. В частности, парковка машины вне специально отведенной зоны или засорение территории повлекут наложение штрафа в 10 базовых величин.

Во время проведения операции "Чистый воздух" также будут активно применяться методы профилактики. Останавливая автомобили, сотрудники природоохранной службы и Госавтоинспекции не только проверят уровень содержания СО в выхлопных газах машин, но и раздадут красочные листовки с лозунгом "Водитель, береги природу!". Нарушителям, разумеется, придется платить штрафы.