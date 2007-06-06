Прямой эфир

В Беларуси определят лучшую патрульно-постовую службу

06 июня 2007 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
6 июня в столице начался первый этап республиканского смотра-конкурса профмастерства среди подразделений и сотрудников ППС. На протяжении пяти дней участники продемонстрируют знание законов и их применение на практике, покажут владение табельным оружием, силу ловкость и находчивость в экстремальных ситуациях. Победителей определят в личном и командном первенстве. По мнению организаторов конкурса, это ежегодное мероприятие призвано не только определить лучших, но также повысить заинтересованность правоохранителей в совершенствовании профмастерства.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2007 08:24

Спасатели увеличивают скорость оперативного реагирования на ЧС

06 июня 2007 07:25

Проведи каникулы весело и интересно!

05 июня 2007 16:49

Вступительная кампания на контроле госкомиссии