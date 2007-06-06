В Беларуси определят лучшую патрульно-постовую службу

6 июня в столице начался первый этап республиканского смотра-конкурса профмастерства среди подразделений и сотрудников ППС. На протяжении пяти дней участники продемонстрируют знание законов и их применение на практике, покажут владение табельным оружием, силу ловкость и находчивость в экстремальных ситуациях. Победителей определят в личном и командном первенстве. По мнению организаторов конкурса, это ежегодное мероприятие призвано не только определить лучших, но также повысить заинтересованность правоохранителей в совершенствовании профмастерства.