В Беларуси официально стартовал период агитации кандидатов в депутаты местных советов

Впервые в избирательной практике Беларуси применяется заявительный принцип: кандидаты имеют право агитировать в заранее оговоренных местах.

По мнению Центризбиркома, потенциальные кандидаты в депутаты – предприниматели и руководители крупных предприятий. Много среди претендентов представителей сферы образования, науки и сельского хозяйства.

Напомним, выборы в депутаты местных советов пройдут в Беларуси 25 апреля.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Самое главное, чтобы кандидат в депутаты был государственником. Чтобы вся его агитация была направлена на процветание Беларуси. Агитировать стало проще, поскольку можно проводить агитацию по заявительному принципу. Что действительно самое главное – чтобы депутаты сполна использовали эту возможность.