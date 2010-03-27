Прямой эфир

В Беларуси официально стартовал период агитации кандидатов в депутаты местных советов

27 марта 2010 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Впервые в избирательной практике Беларуси применяется заявительный принцип: кандидаты имеют право агитировать в заранее оговоренных местах.

По мнению Центризбиркома, потенциальные кандидаты в депутаты – предприниматели и руководители крупных предприятий. Много среди претендентов представителей сферы образования, науки и сельского хозяйства.

Напомним, выборы в депутаты местных советов пройдут в Беларуси 25 апреля.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Самое главное, чтобы кандидат в депутаты был государственником. Чтобы вся его агитация была направлена на процветание Беларуси. Агитировать стало проще, поскольку можно проводить агитацию по заявительному принципу. Что действительно самое главное – чтобы депутаты сполна использовали эту возможность.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 марта 2010 15:40

Акция «Час Земли»: более миллиарда человек продемонстрируют обеспокоенность в связи с изменением климата

27 марта 2010 15:39

На территории Беларуси 28 марта в 2 часа ночи стрелки часов переводятся на час вперед

27 марта 2010 13:40

Награждение победителей 10-го ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Минска-2009»