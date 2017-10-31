В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Гервард»

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 октября из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 22 метров за секунду. Такую погоду принес циклон «Гервард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, а в ночные часы на дорогах гололедицу.

Накануне в Германии, Чехии и Польше от урагана пострадали десятки населенных пунктов. Из-за непогоды частично остановлено железнодорожное движение. В Берлине вводился режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных ливней в некоторых районах Германии произошли подтопления.