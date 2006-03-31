В Беларуси объявлен Национальный конкурс печатных средств массовой информации

К участию в конкурсе допускаются печатные СМИ, информационные агентства, зарегистрированные в Беларуси. Подведение итогов будет проводиться по следующим группам: республиканские печатные периодические издания (газеты и журналы), местные периодические издания, информационные агентства. Будут также названы лучшие репортер, обозреватель, фотокорреспондент, оформитель-дизайнер. Гран-при конкурса получит лучший творческий проект года. Утверждены и специальные номинации - "Полиграфия", "Распространение печати", "Партнерство", "Дебют". Жюри назовет победителей в каждой номинации не позднее 25 апреля текущего года. Они будут награждены дипломами и памятными знаками. Торжественная церемония чествования победителей конкурса состоится в рамках Международной выставки "СМИ в Беларуси", накануне профессионального праздника - Дня печати.