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В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

21 июня 2023 06:14
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Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, в день летнего солнцестояния, которое считается началом астрономического лета и продолжится до равноденствия в сентябре, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары-1

Белые ночи наступают в приполярных широтах Северного полушария, а в Беларуси световой день продлится 17 часов. Температура воздуха при этом по стране повысится до 26-31 градуса. Этим утром местами наблюдался слабый туман, что, по поверьям наших предков, добрая примета: в скором будущем природа как следует наградит своими дарами. А еще со дня летнего солнцестояния начинали сбор лекарственных трав.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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