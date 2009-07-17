В Беларуси обнаружен редкий вид орхидеи

Об этом сообщил автор находки кандидат биологических наук, доцент Гродненского государственного университета им. Я.Купалы Олег Созинов.

Новый вид флоры в Беларуси обнаружен впервые. Ophrys insectifera, или офрис насекомоносная произрастает на болоте Чистик в Березинском заповеднике. Уникальная находка была обнаружена в ходе совместной геоботанической экспедиции ГрГУ и польских университетов Белостока и Варшавы.

Находка года стала сенсационным и вместе с тем побочным результатом экспедиции. Основной ее задачей являлись геоботанические описания болотной растительности в местах произрастания берёзы приземистой, а также исследование генетической структуры этого вида. Учёные Беларуси и Польши исследовали популяции берёзы приземистой в Слуцком и Городокском районах Беларуси и в Березинском заповеднике.

Офрис насекомоносная семейства орхидных – небольшое травянистое растение высотой 20-40 см. Растет на сыроватых и заболоченных лугах, низинных болотах, днищах старых известняковых карьеров, преимущественно на карбонатных почвах. Распространена в Европе и Малой Азии. В России встречается в основном на северо-западе европейской части, известна в Украине. Растение относится к редким, занесено в красные книги России и Украины.