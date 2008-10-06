В Беларуси новый сезон звездопадов

И если сентябрь был не богат на метеоры, то в октябре Земля пройдёт сквозь четыре потока. Наиболее крупный — поток созвездия Ориона. Он позволит наблюдать до 30-ти метеоров в час. Причём, 21-го октября звёзды будут падать на Землю раз в две минуты. Сегодня же начинается звёздный дождь Дракониды. Его падающие метеоры имеют красноватый оттенок, поскольку их скорость вхождения в атмосферу только 20 км в секунду. И до конца октября ожидается ещё два потока: Эпсилон-Геминиды с самыми яркими звёздами и Лео Минориды.