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В Беларуси некоторые династия педагогов насчитывают более 10 поколений

12 марта 2010 08:49
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Сегодня в Минске состоится первая встреча педагогических династий.

Со всех областей страны и из Минска сегодня приедут 9 семей учителей, а также педагогические фамилии ссузов и вузов. Есть совсем молодые, а есть династии педагогов, которые насчитывают более 10 поколений. Их общий педагогический стаж от 100 до 400 лет. В Беларуси известны десятки таких семей.

Нынешняя встреча - это только начало. В планах же присуждение званий «Почетная династия», создание кинолетописи, публикаций, очерков в газетах. Бесценный опыт многих поколений белорусских педагогов планируется сохранить и в музейных экспозициях.

# общество # Образование

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