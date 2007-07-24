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В Беларуси не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа

24 июля 2007 11:00
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В республике ужесточат санитарные требования к реализации продуктов питания. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил главный государственный санитарный врач республики Михаил Римжа. Подобные меры в связи с профилактикой птичьего гриппа в свое время принесли положительные результаты. Сегодня на рынках и в магазинах птица реализуется только в спецупаковке. Все птицекомбинаты страны работают в закрытом режиме, и отменять его пока не планируют. Ситуация с инфекционными заболеваниями также остается под контролем.
# общество # Здоровье

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