В Беларуси не зарегистрировано ни одного случая птичьего гриппа

В республике ужесточат санитарные требования к реализации продуктов питания. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил главный государственный санитарный врач республики Михаил Римжа. Подобные меры в связи с профилактикой птичьего гриппа в свое время принесли положительные результаты. Сегодня на рынках и в магазинах птица реализуется только в спецупаковке. Все птицекомбинаты страны работают в закрытом режиме, и отменять его пока не планируют. Ситуация с инфекционными заболеваниями также остается под контролем.