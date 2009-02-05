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В Беларуси не планируется введение прямой конституционной жалобы граждан в Конституционный суд

05 февраля 2009 15:18
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Однако механизм обращения будет совершенствоваться. Об этом заявил председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич сегодня в Минске. В прошлом году по разным вопросам в эту высокую инстанцию обратились полторы тысячи человек. Согласно законодательству, процедура эта проходит опосредованно, через уполномоченные государственные органы и институты. Улучшение механизма укрепит судебную защиту прав человека и поможет устранить пробелы в белорусском законодательстве.
# общество

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