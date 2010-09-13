В Беларуси не идет речь о повышении пенсионного возраста

Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Профсоюзов Беларуси Леонидом Козиком.

Глава государства выразил недоумение, почему эта тема в принципе сегодня поднимается в обществе. Речь шла также выполнении ряда данных ранее поручений. В частности, по приведению в порядок детских оздоровительных лагерей, по ситуации на производстве с укороченными рабочими днями, а также по проблеме перехода с контрактной системы найма на бессрочные трудовые договоры. К слову, эти и другие темы будут подниматься на шестом съезде Профсоюзов Беларуси, который откроется в Минске 15 сентября.

Леонид Козик, председатель Федерации Профсоюзов Беларуси:

– За время, прошедшее после принятия указа Президента «о возможности перехода с контракта на долгосрочный и бессрочный договор», ситуация в корне изменилась, перестали этой темой спекулировать, появилась возможность выбрать самому режим своей работы. Президент сказал, чтобы мы продолжали следить за ситуацией и выработали вместе с Правительством все необходимые инструкции, подзаконны, нормативные акты для решения этой процедуры.