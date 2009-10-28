В Беларуси не будут закрывать казино

Вопрос о закрытии казино в Беларуси сегодня даже не рассматривается. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Чеслав Шульга.

«Все, кто участвует в обсуждении стратегий развития игорного бизнеса в Беларуси, схожи в одном: сегодня и речи быть не может, чтобы запретить игорный бизнес», - приводит его слова БЕЛТА. По мнению замминистра, игорный бизнес должен развиваться, как и любой другой вид предпринимательской деятельности.

В то же время нужно ужесточить требование к владельцам казино. «Необходимо, чтобы казино рассматривалось не как способ обогатиться, а как вид развлечений. Тот, кто финансово состоялся, заработал себе на жизнь, может пойти в казино, но надо ограничить допуск к нему лиц, которые не могут себя контролировать», - отметил Чеслав Шульга.