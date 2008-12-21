В Беларуси наступила астрономическая зима

21-го декабря, в праздник зимнего солнцестояния, солнце достигло максимально удаленной к югу от небесного экватора точки эклиптики. Это — самый короткий день и самая длинная ночь в году. Долгота дня составляет 7 часов 24 минуты. Земля получит наименьшее количество солнечного тепла, и власть зимы утвердится окончательно. В народе праздник зимнего солнцестояния еще называют днем Анны зимней. Согласно народным приметам, на Анну осень кончается, зима начинается. Иней в этот день предвещал хороший урожай на следующий год. Какая погода 21-го, такая ожидается и 31 декабря.