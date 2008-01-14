В Беларуси наступил Старый Новый год

Он получил свое название из-за перехода на так называемый новый стиль. В 1918 году в России был введен действовавший в Европе григорианский календарь, и разница между старым и новым стилями составила 13 дней. Старый новый год еще с советских времен для большинства населения является заключительным аккордом начавшейся 25 декабря череды зимних праздников. Правоохранительные службы уже перешли на обычный режим несения службы, на улицах начинают убирать праздничную иллюминацию, а дома убирают елки.