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В Беларуси наступил Старый Новый год

14 января 2008 09:36
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Он получил свое название из-за перехода на так называемый новый стиль. В 1918 году в России был введен действовавший в Европе григорианский календарь, и разница между старым и новым стилями составила 13 дней. Старый новый год еще с советских времен для большинства населения является заключительным аккордом начавшейся 25 декабря череды зимних праздников. Правоохранительные службы уже перешли на обычный режим несения службы, на улицах начинают убирать праздничную иллюминацию, а дома убирают елки.
# общество

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