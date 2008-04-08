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В Беларуси наступает пожароопасный период

08 апреля 2008 16:46
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Республиканский план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций уже подготовлен и будет утвержден в ближайшее время. Об этом сегодня в Минске заявил начальник управления надзора и профилактики МЧС Сергей Паланевич. В ведомстве ежегодно анализируют ситуацию с пожарами в лесах и на торфяниках, с учетом чего прогнозируются возможные риски, а также составляются карты районов с наиболее опасной пожарной ситуацией. 16 маршрутов территории страны патрулирует авиация.
# общество

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