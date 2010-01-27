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В Беларуси насчитали свыше трех миллионов интернет-пользователей

27 января 2010 07:24
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Это число постоянно растет, так как выход во всемирную паутину становится более доступным, внедряются новые технологии.

В основном пользователи - это молодежь. Менее трети  - люди  от 25-ти до 34-х лет. Мужчины и женщины идут почти на равных. А вот пенсионеров компьютер практически не интересует. По данным исследования, каждый третий пользователь Интернета в Беларуси имеет высшее образование, каждый пятый - полное среднее или среднее специальное.  Большинство попадают в сеть ежедневно, причем дома. На работе Интернетом пользуются около 30 процентов.   И время, которое они проводят в сети, растет. Кроме того, с каждым месяцем увеличивается аудитория белорусских сайтов.

# общество # Интернет

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