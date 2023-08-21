В Беларуси намолотили почти 6,6 млн тонн зерна, включая рапс
Новости Беларуси. Интенсивная работа продолжается на ниве, в зерносушильных комплексах, готовится к озимым почва. Оперативно освободить поля, убрать солому, провести сев будущего урожая – такая задача поставлена аграриям Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Минсельхозпрода на 21 августа, намолочено 6 миллионов 596 тысяч тонн зерна. В том числе рапса – свыше 933 тысячи тонн. Зерновых колосовых и зернобобовых культур – 5 миллионов 663 тысячи тонн. Существенно прибавит в весе общереспубликанский каравай за счет зерна кукурузы. Работы традиционно начинаются позже, но на силос кукурузу уже собирают. Зеленой массы заготовлено более 195 тысяч тонн. На льняных полях продолжается теребление и заготовка – 3 % осталось до финиша. Убрать зерно и посеять рапс нужно почти одновременно.
Продовольственная безопасность в нынешнем году в Беларуси должна быть полностью обеспечена, для этого (неоднократно подчеркивал глава государства) необходимо мобилизоваться. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы, а значит, на счету каждый час.