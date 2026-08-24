В Беларуси намолотили более 8,5 млн тонн зерна с учетом рапса

Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. В Беларуси намолочено 8 миллионов 593 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Пройдено 94 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В региональном разрезе лидерство удерживает центральный регион, где собрано более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Аграрии Гродненщины положили в закрома свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн. В Брестской области намолотили более 1 миллиона 630 тысяч тонн зерна.