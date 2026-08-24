В Беларуси намолотили более 8,5 млн тонн зерна с учетом рапса

Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. В Беларуси намолочено 8 миллионов 593 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Пройдено 94 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В региональном разрезе лидерство удерживает центральный регион, где собрано более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Аграрии Гродненщины положили в закрома свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн. В Брестской области намолотили более 1 миллиона 630 тысяч тонн зерна.
В сельхозпредприятиях готовятся к сбору других культур. В Беларуси идет активный налив зерна кукурузы. Этому способствовала погода. Отмечается молочная спелость початков, ожидается хороший урожай. Тем временем льна по стране вытереблено уже 100 % от плана. Аграрии также готовятся к сбору сахарной свеклы. В 2026 году в планах положить в закрома более 5 миллионов тонн корнеплодов. Сейчас завершается финальная проверка перерабатывающих предприятий. Расчет здесь не только на внутренний рынок. Собственные потребности оцениваются примерно в 360 тысяч тонн сахара, еще более 200 тысяч планируют отправить на экспорт.