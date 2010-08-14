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В Беларуси намолочено уже свыше 6,5 млн тонн зерна

14 августа 2010 14:35
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Сегодня в Беларуси намолочено уже свыше 6,5 миллионов тонн зерна нового урожая. Аграриям осталось убрать примерно 10% площадей. В Витебской и Могилевской областях уборочная кампания близка к завершению. По данным на утро сегодняшнего дня, зерновые и зернобобовые культуры скошены почти на 2 миллионах 200 тысячах гектарах. В лидерах по намолоту по-прежнему хозяйства Минской области, а самая высокая урожайность традиционно у тружеников Гродненщины — 41 ц/га. Кстати, сегодня в этом регионе появился и первый комбайнер-трехтысячник.
# общество

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