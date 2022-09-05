В Беларуси намолочено 9 млн тонн зерновых, зернобобовых и рапса

Новости Беларуси. В Беларуси осталось убрать 40 тысяч гектаров поздних культур – гречихи и проса. Их площади в 2022 году значительно увеличены, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок своей крупой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается колосовых и рапса, намолочено во всех категориях хозяйств 9 миллионов тонн. Сравнивая с результатом 2021 года, это на полтора миллиона больше. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны на площади 2 миллиона 134 тысячи гектаров – более 98 % к плану.