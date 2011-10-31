В Беларуси начинаются очередные комплексные мероприятия по сдаче оружия

Правоохранители будут выявлять лица, на хранении у которых находятся боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Кроме того, стражи правопорядка проверят условия хранения зарегистрированного огнестрельного оружия у законных владельцев и примут меры к его изъятию у тех, кто привлекался к административной ответственности и за нарушения общественного порядка. Те, кто добровольно сдал незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, от уголовной ответственности освобождаются.

К слову, за девять месяцев этого года на территории республики изъято около 1,5 тысяч единиц незарегистрированного оружия и более 80 тысяч боеприпасов различного калибра. Свыше 2 тысяч «стволов» и 184 тысячи боеприпасов сданы гражданами добровольно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.