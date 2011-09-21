В Беларуси начинается выплата материальной помощи неработающим пенсионерам и получателям пособий

На эти цели из Фонда соцзащиты направят более триллиона рублей.

Единовременную помощь в размере 500 тысяч рублей на приобретение сельхозпродукции, в соответствии с указом президента, эта категория населения получит до конца сентября. Причем, если кто-то не сможет придти за деньгами в этот срок по личным причинам, то матпомощь ему выплатят в октябре.

Сегодня в республике около двух миллионов неработающих пенсионеров и около 360 тысяч получателей различных пособий.

На единовременную помощь не могут претендовать те, кто на 1 сентября этого года находился на гособеспечении, в местах лишения свободы, а также пенсионеры, получающие выплаты из других стран и от Республики Беларусь в других государствах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».