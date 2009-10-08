В Беларуси начинается Неделя матери

8 октября в детских садах и школах организуют праздничные мероприятия: утренники, концерты, конкурсы и выставки детского творчества.

В республиканскую акцию «Открытка для мамы» включатся Национальный детский центр «Зубренок», интернаты и приюты. В военкоматах и воинских частях пройдут встречи с матерями - участницами Великой Отечественной войны, а также с женщинами, чьи сыновья проходят службу в Вооруженных Силах. На торжественных церемониях руководители исполкомов вручат многодетным героиням ордена Матери. Состоятся и встречи с женщинами, воспитывающими детей-сирот.

День матери - это не только дань глубокого уважения и любви к матерям. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья, материнство являются приоритетами социальной политики страны.